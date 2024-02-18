واقع الاقتصاد الأوروبي إذا خرجت ألمانيا منه؟!

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اثر ذلك بدأت تنتعش الدعوات القومية الاوربية للتكامل الاقتصادي وتقوية (الاتحاد الأوروبي European Union) الذي تأسس رسميا/1991/ بموجب اتفاقية (ماستريخت الهولندية ) كاستجابة لدعوات أوربية منذ خمسينات القرن الماضي، وتم اعتماد عملة أوروبية موحدة وهي ( اليورو) من تاريخ 1/1/1999، ولكن تركت الحرية للدول الاوربية بالتعامل بها او الاستمرار التعامل بعملاتها الوطنية.

وتشكلت منطقة نقدية هي ( منطقة اليورو وتضم 20 دولة )، وسنة /2020/ انسحبت بريطانيا من الاتحاد غلما انها حافظت خلال عضويتها في الاتحاد على عملتها ( الجنيه الاسترليني ) ولم تتخل عنه والبعض يعتبر هذا العمل البريطاني تجسيدا لوصية ( مارغريت تاتشر ) عندما قالت [ إذا تخليتم عن الجنيه الإسترليني ستتخلون عن سيادتكم] ، وهنا نسأل ومع المتغيرات الدولية هل تستطيع أوروبا إعادة القها الاقتصادي بعدما تبين لها ان التبعية لأمريكا أضعفها.

ولكن بنفس الوقت ماذا سيحصل للاتحاد الأوروبي ولمنطقة ( اليورو ) لو انسحبت بعض الدول منهما وتحديدا (ألمانيا ) وهي قاطرة الاقتصاد الأوربي، فهل يتحول الاتحاد إلى كيانات اقتصادية منفصلة ؟!، وخاصة ان الدعوات داخل ألمانيا بدأت تطالب بالخروج منه ولاقت دعوته تضامنا من قبل بعض مكونات الشعب الألماني تجسدت في احتجاجات ،مما اضطر المستشار الألماني ( أولاف شولتس) للتحذير من هذه الدعوات التي ستلحق الضرر في الاقتصاد الألماني ، واطلق عليها Dexit) ) كما حصل لبريطانيا بخروجها بموجب اتفاقية ( Brexit).

اكد معهد الماني للبحوث الاقتصادية (DIW) بأن ألمانيا أصبحت مثقلة بالديون بسبب الحرب في أوكرانيا وخاصة أنها تدفع ثمنا كبيرا من الانقطاع الكامل لإمدادات الغاز الروسي، مما أدى إلى انكماش اقتصادي بقيمة /100/ مليار يورو بنسبة / 2،8%/ من قيمة الناتج المحلي الإجمالي البالغة /3700/ مليار يورو )، وأدى إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى سالب/0،3%/ والصادرات سنة /2023/ بنسبة /1،2%/ عن سنة /2022/ وفقاً لمنظمة Paritätischer Gesamtverband)غير الحكومية و القدرة التنافسية والاستثمارات.

و بنفس الوقت زاد معدلي البطالة والتضخم والركود التضخمي ونسبة الأشخاص المهددين بالفقر في ألمانيا ستبلغ/ 14% / من السكان)، وهذا انعكس اجتماعيا على زيادة الكراهية والموقف السلبي من الأجانب في ألمانيا ولا سيما في ( الشطر الشرقي ) بسبب تراجع فرص العمل ، مما ساعد الحركات اليمينية في طرح مشاريعها وخاصة مشاريع التهجير ، كما اكد ( صندوق إدارة الأصول في أوروبا - أموندي - ) بأن العقوبات على روسيا فشلت تماما ، وأن روسيا باعت كل إنتاجها النفطي ومن الغاز بسعر اعلى من السعر الذي حددته دول الاتحاد الأوروبي /60/ دولار للبرميل الواحد وعن طريق شركات روسية وصديقة، وحقق الاقتصاد الروسي معدل نمو /1،5%/ بينما الاتحاد الأوروبي أقل من /0،5%/ أي أن الاقتصاد الروسي نما أكثر من /3/ مرات من الاقتصاد الأوروبي.

وهنا نتساءل ماذا سيحل بالاقتصاد الأوربي وبمنطقة اليورو إذا فاز اليمين الألماني وأيضا نجح الجمهوريين في أمريكا ، ولا سيما ان ألمانيا تشكل بحدود /24%/ من الاقتصاد الأوروبي و/20%/ من استثماراته وهي أكبر مصدر وبنفس الوقت اكبر مستورد أيضا من الدول الاوربية ، وقد اكدت )غرفة التجارة الألمانية الأمريكية) إذا فاز (ترامب ) بالانتخابات سيفرض رسومًا جمركية على أوروبا مما يضطر الاتحاد الأوروبي لزيادة الرسوم الجمركية وبالتالي ينخفض حجم التجارة والنمو الاقتصادي وستتعرض ألمانيا لأضرار كبيرة من جراء ذلك.

ومن خلال تحليلنا لاقتصاد الاتحاد الأوروبي وجدنا انه يواجه عدة تحديات ومنها مثلا [ تراجع معدل النمو وسعر الفائدة والخلل المالي وسلاسل التوريد بعد التوتر في البحر الأحمر وضعف تأثير البرلمان الأوروبي و زيادة معدلي التضخم والبطالة والنزعات اليمينية ...الخ ] ، ونتوقع ان خروج ( ألمانيا ) من الاتحاد ومن منطقة اليورو يعني الموت السريري لكليهما ؟!، ويتأكد للأوربيين عند ذلك أن المانيا اقتدت ببريطانيا وانسحبت لتضمن ريادة اقتصادها وكما تقول العبارة الألمانية الشائعة (( Leben ist kein Ponyhof وترجمتها أن ( الحياة ليست مزرعة الخيول الصغيرة بل هي تحدي )، وسيقول الاوربيون عندئذ لبريطانيا وألمانيا ( حتى أنت يابروتوس ) من مسرحية ( وليم شكسبير يوليوس قيصر ) كإشارة إلى التخلي عن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، إننا نترقب واقع الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو سنة 2024 ؟!.

أ.د: حيان أحمد سلمان.

دمشق 15/2/2024