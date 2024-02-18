اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال شرقي غزة ووسط خان يونس

العالم- فلسطين

وأفادت المصادر الفلسطينية بأنّ الأحياء الشرقية لمدينة غزة تشهد اشتباكات عنيفة بالرشاشات الثقيلة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال.

من جهتها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى أنّ مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية ضد جنود الاحتلال وآلياته بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ "R.P.G"، شرقي مدينة غزة.

وخلال الساعات الماضية، نفّذ مجاهدو كتائب شهداء الأقصى مجموعة من المهمّات، وخاضوا اشتباكات ضارية ضد جنود الاحتلال وآلياته بالأسلحة الرشاشة والقذائف في مدينة خان يونس، واستولوا على عتاد عسكري لجيش الاحتلال بعد الاشتباك مع قوة متحصنة في بيت غربي المدينة.

وفي عملية مشتركة، أعلنت كتائب شهداء الأقصى قصفها، بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس، تموضعاً للقيادة والسيطرة لجيش العدو، وسط خان يونس، بقذائف الهاون، من عيار 120 ملم.

وقصفت كتائب شهداء الأقصى تجمعات لجنود الاحتلال وآلياته شمالي غزة بقذائف الهاون، من عيار 120 ملم.

وفي بيت حانون، استهدف مجاهدو كتائب شهداء الأقصى طائرة "كواد كابتر" واستولوا عليها، كما قصفوا تجمعات لجنود الاحتلال وآلياته بقذائف الهاون، من عيار 60 ملم، شرقي المدينة.

من جهتها، نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد للاستحكام المدفعي والصاروخي على تموضعٍ وخط لإمداد جنود الاحتلال، شرقي خان يونس وشمالي شرقيها.

ووثّق المقطع المصوَّر وصول عدد من الطائرات وسيارات الإسعاف، من أجل إجلاء القتلى والجرحى من جنود الاحتلال.