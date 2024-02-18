بالفيديو.. دعوات لاعتصام امام السفارة المصرية في رام الله لهذا السبب

العالم - مراسلون

واوضح ان نتنياهو قال ان هناك دولة فلسطينية وان يكون هناك تفاوض ثنائي للوصول الى حل ، ما يعني رفضه الرؤية الامريكية عن حل الدولتين، مشيرا الى ان هذه الرؤية مشتركة غالبية الحكام في كيان الاحتلال.

واضاف مراسلنا ان صحيفة هارتس العبرية نشرت خبر مفاده ان الولايات المتحدة اشترطت مقابل تزويد الكيان الاسرائيلي باسلحة ومعدات ان يتم وقف الاستيطان في الضفة الغربية لانه يشكل خطرا على حل الدولتين.

وبين مراسلنا ان هذه الانباء تشكل جزء من الضغط الامريكي للتوصل لهدنة، حيث ذكرت الصحيفة ان امريكا تشعر ان الامور تنفلت اكثر وان معركة رفح قد تفتح معارك اقليمية امريكا ليست وارده لها في هذه المرحلة على الاقل.

وقال ان هناك دعوات من قبل المؤسسات الشعبية الفلسطينية وجامعات لاعتصام امام السفارة المصرية في رام الله، وهو دعوة لمصر لفتح معبر رفح من جانب واحد لادخال المساعدات لقطاع غزة حيث اعلنت الامم المتحدة انه يعاني من حالة مجاعة حقيقية.

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