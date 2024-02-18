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نقل مروان البرغوثي من عزل 'ريمونيم' إلى 'الرملة' عقب تصريحات بن غفير

نقل مروان البرغوثي من عزل 'ريمونيم' إلى 'الرملة' عقب تصريحات بن غفير
الأحد ١٨ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

 قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، الأحد، إن إدارة مصلحة سجون الاحتلال نقلت الأسير مروان البرغوثي من العزل الانفرادي في سجن "ريمونيم" إلى العزل الانفرادي في سجن "الرملة".

العالم - فلسطين

وأضاف في بيان صحفي، أن "نقل الأسير البرغوثي يأتي بعد تصريحات الوزير المتطرف بن غفير مؤخرا حول قضية عزله، وهي محاولة جديدة للاستعراض أمام الرأي العام الإسرائيلي، خاصة أن هذه التصريحات تأتي بعد مرور نحو شهرين على نقله من سجن عوفر إلى العزل الانفرادي في أيالون- الرملة ثم إلى عزل ريمونيم"، بحسب وكالة "وفا".

ويعدّ البرغوثي من القيادات الفلسطينية البارزة، وكذلك قياديا في حركة فتح، وهو معتقل منذ عام 2002، وقضى الاحتلال عليه بالسجن لمدة 5 مؤبدات (المؤبد العسكري 99 عاما)؛ بتهمة تنفيذ عمليات تسببت في مقتل مستوطنين وجنود للاحتلال.

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