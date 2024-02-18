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مراسل العالم..

بعد يومين من التوقف.. الاحتلال يستأنف غاراته علی جنوب لبنان

الأحد ١٨ فبراير ٢٠٢٤ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

استأنفت المسيرات المسلحة الاسرائيلية غاراتها العدوانية علی جنوب لبنان بعد يومين من الوقفة بسبب الضباب الذي كان يغطي المنطقة الحدودية.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان بلدة يارون تعرضت لغارتين متتاليتين من قبل العدوان الاسرائيلي، سبقهما غارتين علی بلدة ميس الجبل شنتهما طائرتان مسيرتان اسرائيليتان.

وأكد ان طيران الاستطلاع الاسرائيلي استعاد طلعاته الجوية علی المناطق الحدودية مرافقاً المسيرات المسلحة التي عادت بغاراتها العدوان بعد انجلاء الضباب.

وقال مراسل العالم ان الاحتلال يعيش حالة من القلق انتظاراً للعمليات الانتقامية التي وعدها أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله رداً للمجازر التي ارتكبها الاحتلال في النبطية والصواني.

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