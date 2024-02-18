شاهد.. ماذا فعل حصار الاحتلال بمجمع ناصر الطبي؟

العالم - خاص العالم

لليوم الخامس والثلاثين بعد المائة آلة الحرب الاسرائيلية لم تتوقف من حصد ارواح الابرياء بارتكابها المجازر بحق المدنيين، فقد اعلنت وزارة الصحة في غزة أنّ الاحتلال ارتكب تسع مجازر ضد العائلات ، راح ضحيتها أكثر من عشرات الشهداء و مئات الجرحي.

واستُشهد عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في دير البلح وسط قطاع غزة وأرضاً زراعية كانت تؤوي نازحين في شمال مدينة رفح.

كما شنت مدفعية الاحتلال قصفاً مكثفاً على بيت حانون شمال القطاع، بالتزامن مع غارات جوية في شارع السكة، وأخرى شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أدى لإصابة العشرات، كذلك أطلقت زوارق إسرائيلية النار نحو ساحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من المدينة.

اما سكان القطاع الذين نزحوا الى رفح جنوب قطاع غزة هربا من القصف و الدمار باتوا لم يجدوا خيارا اخر للنجاة بارواحهم سوى النزوح العكسي الى شمال القطاع في ظلّ التهديدات الإسرائيلية في شن هجوم على رفح من دون أن يوفر لهم ذلك الأمان.

الى ذلك قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن مجمع ناصر الطبي في خان يونس بقطاع غزة، بات خارج الخدمة، بعد حصاره على مدى أسبوع ثم اقتحامه، مؤكداً أن هناك مرضى يحتاجون للنقل العاجل إلى منشآت طبية أخرى.

وقال غيبريسوس، بحسابه على منصة اكس لم يُسمح لفريقنا بدخول المستشفى لتقييم حالات المرضى والاحتياجات الطبية المُلحة.