بالصورة.. أتباع بن غفير المتطرف يسلّحون العاملين في قطاع الإعلام

العالم - فلسطين

ومنح أتباع وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، تراخيص حمل السلاح لعاملين في المجال الإعلامي في "إسرائيل"، وفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية.



وقالت الصحيفة العبرية، إن بن غفير ومسؤولين بمكتبه منحوا 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، موضحة أن مستشار بن غفير وافق بنفسه على مئات الطلبات تقدم ببعضها إعلاميون للحصول على رخصة السلاح.



وأضافت أن "مكتب المدعي العام الإسرائيلي يدرس حاليا فتح تحقيق جنائي في هذه القضية".



يأتي ذلك في ظل مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، لا سيما وزير أمنها المتطرف إيتمار بن غفير، تشجيع الإسرائيليين على حمل السلاح بعد بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



ويتم تداول صور عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهر كثيرا من المستوطنين وهم يحملون أسلحة ويتجولون بها في الأماكن العامة.