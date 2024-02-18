الاحتلال ينتقم من الشهيد منفذ عملية كريات ملاخي بهذه الطريقة! +فيديو

العالم - خاص العالم

على أعقاب الضربة الأمنية التي تلقاها كيان الاحتلال في العملية النوعية لإطلاق نار التي نفذت في “كريات ملاخي” قرب عسقلان، والتي أدت إلى مقتل مستوطنين وجندي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح وُصفت بالخطيرة، واستشهاد منفذ العملية، اقتحم العشرات من جنود الاحتلال مخيم شعفاط، وداهموا منزل منفذ العملية الشهيد فادي جمجوم، وخربوا محتوياته وعاثوا فيه فساداً، وسط اندلاع مواجهات.

ونشر جيش الاحتلال قواته في عدة أحياء بالمخيم، مما أدى لاندلاع المواجهات، وإطلاق قنابل الغاز بكثافة تجاه الفلسطينيين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مساء السبت، بيت عزاء الشهيد فادي جمجوم بمدينة الخليل، وحطمت محتوياته قبل احراقه.

واستمرت المواجهات العنيفة مساء السبت بين الشبان وقوات الاحتلال في المخيم، أدت إلى إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم شعفاط لليوم الثاني على التوالي .

في سياق متصل، وفي إطار الاقتحامات والمداهمات اليومية لقوات الاحتلال لمدن وبلدات الضفة الغربية، اقتحمت القوات المعتدية مخيم بلاطة شلرق نابلس، وبلدات صفا وبلعين غرب رام الله وأشعلت النيران في سيارات المواطنين وممتلكاتهم.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد اقتحام مخيم بلاطة، شرق نابلس. كما واقتحمت قوات الاحتلال حي أم الشرايط في مدينة البيرة وبلدة وادي رحال في بيت لحم، في إطار مسلسل الاعتداءات اليومية التي اعتادت عليه تزامنا مع العدوان على قطاع غزة.