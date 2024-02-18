إجتماع مفوضي مياه هيرمند ينتهي دون تحقيق النتائج المرجوة

العالم – إيران

وأعلن في بيان الجانب الإيراني بعد اجتماع مفوضي مياه هيرمند: تنفيذاً لمعاهدة هيرمند 1351 بين إيران وأفغانستان، عقد الاجتماع الـ27 لمفوضي مياه هيرمند في مدينة زابل بحضور ممثلي البلدين.

وفي هذا اللقاء، أشار الجانب الإيراني، أثناء تقديمه تقريرا حول عدم حصول إيران على الحقوق المائية من نهر هيرمند في السنوات الأخيرة، إلى العقبات التي تعترض تحقيق حقوق إيران المائية، بما في ذلك المشاكل الفنية وأشار إلى أنه: تم الاتفاق على الهياكل العمرانية الأفغانية على طول هذا النهر، وخاصة إصلاح سد كمال خان، الذي سبق أن نوقش في اجتماع وزراء البلدين، وطالب ببذل كافة الجهود لحل المشاكل، وتأمين الحقوق المائية المشروعة لشعب سيستان العزيز.

وفي جزء آخر من هذا الاجتماع، ادعى الجانب الأفغاني الجفاف الشديد في ذلك البلد من خلال تقديم تقرير، وقد طعن الخبراء الفنيون في بلادنا في هذا الادعاء من خلال تقديم الوثائق العلمية والصور الفضائية وطالبوا بتنفيذ الالتزامات الواردة في المعاهدة من أفغانستان.

ولكن من المؤسف أن هذا الاجتماع، وعلى الرغم من إصرار ممثلي إيران على اتخاذ القرارات اللازمة لإزالة العوائق وتقديم جدول زمني لإطلاق المياه لتأمين الحقوق المائية، مثل اجتماعات السنوات القليلة الماضية، لم يحقق النتائج المرجوة.

وبينما يحتج الوفد الإيراني على هذا الإجراء، فإنه يتوقع من حكام أفغانستان أن يثبتوا التزامهم بمعاهدة هيرمند 1351 ليس بالقول بل بالفعل.