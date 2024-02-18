حاملات محلية الصنع ستضع الأقمار الاصطناعية الإيرانية في مدار GEO

العالم – إيران

وفي مقابلة مع الإعلام أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عيسى زارع بور إلى المشاريع الفضائية التي بقيت قيد الآنجاز في الحكومات السابقة، موضحا بأن بعض الأقمار الصناعية التي صنعتها إيران أو دول أخرى وعهد بإطلاقها إلى دول أخرى كان مصيرها مجهولا.

وفي إشارة إلى أن منظمة الفضاء قامت بمتابعة هذه القضايا، أكد زارع بور على أن حكومة الرئيس رئيسي تولي الفضاء اهتماما خاصا وتسعى بتعزيز وارتقاء مجال الفضاء، مضيفا أنه خلال العامين الماضيين، فقد أجريت 11 عملية إطلاق بحثية ومدارية وشبه مدارية وتشغيلية، وتم وضع الأقمار الاصطناعية الإيرانية في المدار بنجاح.

واعتبر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن إيران لديها القدرة على وضع أقمار اصطناعية خفيفة في المدار الأرضي المنخفض (LEO) وحاليا يتم السعي لوضع أقمار اصطناعية نصف ثقيلة وثقيلة في هذا المدار قريبا.

وأضاف زارع بور أن إيران الآن قد عادت إلى التطور السريع لصناعة الفضاء وسوف يستمر هذا المسار بهذا النحو.

وعن وثيقة إيران الفضائية التي حددت الأنشطة الفضائية لمدة عشر سنوات، أفاد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني بأنه من المتوقع إطلاق الأقمار الاصطناعية الإيرانية بإستخدام حاملات ومنصات إطلاق الأقمار الاصطناعية الوطنية، ووضعها في المدار الجغرافي (36 ألف كيلومتر من سطح الأرض) في أفق عام 2028.