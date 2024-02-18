قرارات الاحتلال بشأن المصلين في الاقصى خلال رمضان

العالم - فلسطين

وقالت أبو لبن إن هذه الإجراءات التي سيتم التعامل بها مع المصلين القادمين إلى المسجد الاقصى في شهر رمضان المبارك، هي من ضمن مخططات الاحتلال لفرض اجندتها على المسجد الأقصى وفرض السيادة الاسرائيلية عليه.

وأكدت "أن الحديث عن وجود ما يسمى تباين بين الأمن والشرطة هو مقدمة خبيثة المراد منها فرض السيادة الكاملة على المسجد الاقصى وتنفيذ سياسة صفر فلسطيني أي منع جميع ابناء شعبنا الفلسطيني من الدخول إلى المسجد الاقصى ، من ناحية اخرى استعراض قوة واثبات قدرة الاحتلال بفرض السيادة الكاملة على المسجد الاقصى والتحكم به".

وأوضحت "أن الاحتلال دوما كان يضع العقبات وما زال أمام دخول المصلين للمسجد الأقصى ومدينة القدس بهدف افراغها من السكان وكذلك ضرب اقتصاد المدينة عبر وضع قيود واجراءات وممارسات استفزازية عنصرية ضد المصلين على ابواب المسجد الاقصى المبارك لحرمانهم من حرية العبادة، وهو حق خالص للمسلمين وحدهم وبالتالي يريدون منع ابناء شعبنا من الوصول إلى المسجد والسماح للمتطرفين الدخول اليه وتدنيسه.

وحذرت أبو لبن من التعاطي مع هذه الاخبار التي تهدف إلى تجميل صورة الاحتلال امام العالم ، وأن الصورة الحقيقية للاحتلال هي فرض القيود وعدم السماح بدخول الفلسطينيين إلى المدينة المقدسة، بل وتشديد الاجراءات في خطوة مخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية .

واشارت أن كافة الخطوات الاستفزازية لدولة الاحتلال في القدس يمكنها أن تشغل حرب دينية وانتفاضة جديدة ، وتتحمل حكومة الاحتلال عواقب هذه القرارات العنصرية.

وتوجهت بالدعوة إلى ابناء شعبنا في كل مكان خاصة بالقدس لتحمل مسؤولياتهم وتكثيف التواجد في المسجد الاقصى .

هذا و بعد مطالبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أول أمس الجمعة، بحظر كامل لدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الحرم القدسي تماما خلال شهر رمضان، تصاعدت الخلافات الإسرائيلية الداخلية بشأن الموقف من دخول المصلين المسلمين من الضفة الغربية المحتلة إلى الحرم القدسي الشريف خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "إن الشرطة اقترحت نشر قوة دائمة في ساحة المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بهدف التعامل الفوري مع ما وصفته بـ"حملات التحريض"، أو رفع أعلام حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المقترح لم يلق قبولا لدى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، الذي أوصى بدخول المصلين دون قيود، خوفا من التصعيد في القدس الشرقية المحتلة.