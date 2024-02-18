قيمة التجارة الإيرانية مع الاتحاد الأوروبي تبلغ الـ 4.7 مليار يورو

العالم – إيران

وأعلن مركز الإحصاء التابع للمفوضية الأوروبية (يوروستات) عن بلوغ إجمالي التجارة بين إيران و 27 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي 4 مليارات و732 مليون يورو في عام 2023، ويُعدّ هذا الرقم انخفاضا بنسبة 9% مقارنة بعام 2022، حيث بلغ إجمالي التجارة بين الجانبين 5 مليارات و 244 مليون يورو.

وأفاد هذا التقرير أن صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إيران انخفضت بنسبة 6% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات في عام 2023، 3 مليارات و 933 مليون يورو، بينما بلغت في عام 2022، 4 مليارات و187 مليون يورو.

كما أن واردات الاتحاد الأوروبي من إيران انخفضت بنسبة 24% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث بلغت قيمة الواردات في عام 2023، 799 مليون يورو، بينما بلغت في عام 2022، 1 مليار و 57 مليون يورو.

ألمانيا الشريك التجاري الأكبر لإيران في الاتحاد الأوروبي

وأفاد تقرير مركز الإحصاء التابع للمفوضية الأوروبية أن ألمانيا كانت أكبر شريك تجاري لإيران في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2023، وتليها إيطاليا وهولندا في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي.

وشكلت ألمانيا حوالي 36% من إجمالي تجارة إيران مع أوروبا. وانخفضت التجارة بين إيران وألمانيا بنسبة 23% في عام 2023 لتصل إلى 1 مليار و 432 مليون يورو. وصدرت ألمانيا 1 مليار و 199 مليون يورو من السلع إلى إيران، بينما استوردت 233 مليون يورو من السلع من إيران. وانخفضت صادرات ألمانيا إلى إيران بنسبة 24%، بينما انخفضت وارداتها بنسبة 16%.

نمو تجارة إيران مع هولندا بنسبة 32%

على الرغم من انخفاض التجارة بين إيران وألمانيا، إلا أن التجارة مع إيطاليا وهولندا قد ارتفعت، حيث سجلت التجارة بين إيران وإيطاليا ارتفاعا بنسبة 5% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 750 مليون يورو. لقد صدرت إيطاليا 600 مليون يورو من السلع إلى إيران، بزيادة 9% عن عام 2022، بينما انخفضت وارداتها من إيران بنسبة 7% لتصل إلى 150 مليون يورو.

هذا، وشهدت تجارة إيران مع هولندا نموا ملحوظا بنسبة 32% في عام 2023، لتصل إلى 587 مليون يورو. وبذلك أصبحت هولندا ثالث أكبر شريك تجاري لإيران في الاتحاد الأوروبي. وارتفعت صادرات هولندا إلى إيران بنسبة 40% في عام 2023، لتصل إلى 542 مليون يورو. وكانت هولندا قد صدرت 389 مليون يورو من السلع إلى إيران في عام 202، بينما انخفضت وارداتها من إيران بنسبة 19% في عام 2023، لتصل إلى 45 مليون يورو.

فرنسا تصبح خامس أكبر شريك تجاري لإيران في الاتحاد الأوروبي

جاءت بلجيكا وفرنسا في المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي كأكبر شركاء تجاريين لإيران في الاتحاد الأوروبي. وانخفضت التجارة بين إيران وفرنسا بنسبة 9% لتصل إلى 299 مليون يورو. وصدرت فرنسا 282 مليون يورو من السلع إلى إيران واستوردت 17 مليون يورو من السلع الإيرانية في عام 2023، حيث كانت قد صدرت 312 مليون يورو من السلع إلى إيران واستوردت 17 مليون يورو من السلع من إيران في عام 2022.