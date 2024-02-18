الرئيس البرازيلي يشبه "إسرائيل" بنظام هتلر!

العالم - الأمیرکیتان

وبحسب وكالة «الصحافة الفرنسية»، قال لولا لصحافيين في أديس أبابا، حيث حضر قمة للاتحاد الأفريقي، إن «ما يحدث في قطاع غزة ليس حرباً، إنه إبادة»، مضيفاً: «ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ... في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود».

بالمقابل ردت رئاسة الحكومة الإسرائيلية على تصريحات دا سيلفا و قالت: تصريحات رئيس البرازيل مخزية وخطيرة.

في السياق قالت نتنياهو إن تصريحات رئيس البرازيل تقلل من شأن المحرقة وتحاول المس بالشعب اليهودي وحق "إسرائيل" بالدفاع عن نفسها، بحسب زعمه.