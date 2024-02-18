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شاهد.. المرض المخيف الذي يهدد اللاجئين الفلسطينيين في غزة

الأحد ١٨ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

تشهد مراكز إيواء النازحين شمالي قطاع غزة تفشيا لمرض التهاب الكبد بسبب الظروف الصحية السيئة، وتكدس أعداد اللاجئين، ونفاد الأدوية، فيما يحذر المختصون من تحول المرض الى وباء. 

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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