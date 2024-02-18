إتفاق بين إيران وأرمينيا لبناء جسر عبر ممر نوردوز - آغاراك

العالم – إيران

و جاء هذا الاتفاق خلال الاجتماع الـ18 للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين، ونص الاتفاق على أن تبدأ وزارات البلدين المعنية العمل على بناء الجسر الجديد خلال شهر من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم.

وركزت المباحثات بين إيران وأرمينيا على التعاون في مجال تطوير ممرات النقل بين البلدين، خاصة ممر الشمال - الجنوب، وبناء الأنفاق والهياكل الفنية الخاصة، وتصدير الخدمات الفنية والهندسية.

ومن أهم مباحث التعاون الثنائي التي تم طرحها في هذه المناقشات، بناء جسر سيارات جديد عبر ممر نوردوز - آغاراك، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل فني واقتصادي وتنفيذي مشترك خلال شهر واحد كحد أقصى من تاريخ توقيع مذكرة تفاهم اجتماع الدورة الثامنة عشرة للجنة التعاون المشتركة، فضلا عن إجراء دراسات الجدوى لهذا المشروع من أجل تقديمها إلى وزارات البلدين المعنية.

ويُبنى حاليا ممر الشمال-الجنوب في أرمينيا، بينما تقوم إيران بتصميم هذا الممر أيضا لتعزيز عبور البضائع والركاب من الخليج الفارسي إلى جورجيا والبحر الأسود.

وفي الوقت الحالي، وفرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الظروف اللازمة لاستكمال ممر الاتصال هذا مع أرمينيا من خلال بناء مسار بري من تبريز إلى حدود نوردوز، وعند استكماله، سيساعد في تقليص المسافة وسيكون قادرا على منافسة الممرات الموازية.