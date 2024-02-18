بالصورة.. توابيت شهداء المقاومة اللبنانية تحتضن مسجد الأقصى

العالم - لبنان

يذكر أنه أعلن "حزب الله"، استهداف مواقع لجيش الإحتلال تقع بالقرب من الحدود الجنوبية للبلاد.

وأصدر بيانا قال فيه إن "عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله) استهدفت تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع البغدادي، وقصفت تموضعاً ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في مثلث الطيحات، وتموضعاً آخر في مستوطنة شوميرا، وفي مستوطنة إيفن مناحيم، واستهدفت مبنى يتموضع فيه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة يارؤون، وقصفت ‌‏موقع السمّاقة الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة مرتين على التوالي بالأسلحة الصاروخية وتم إصابته ‏إصابةً مباشرة".