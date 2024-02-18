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بالصورة.. توابيت شهداء المقاومة اللبنانية تحتضن مسجد الأقصى

بالصورة.. توابيت شهداء المقاومة اللبنانية تحتضن مسجد الأقصى
الأحد ١٨ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

نشر الإعلام الحربي التابع للمقاومة الاسلامية في لبنان صورة تمثيلية للمسجد الأقصى أحاطته توابيت شهداء المقاومة (شهداء على طريق الأقصى) الذين استشهدوا في اشتباكات مع الإحتلال على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة دفاعا عن مظلومية غزة والمسجد الأقصى.

العالم - لبنان

يذكر أنه أعلن "حزب الله"، استهداف مواقع لجيش الإحتلال تقع بالقرب من الحدود الجنوبية للبلاد.

وأصدر بيانا قال فيه إن "عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله) استهدفت تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع البغدادي، وقصفت تموضعاً ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في مثلث الطيحات، وتموضعاً آخر في مستوطنة شوميرا، وفي مستوطنة إيفن مناحيم، واستهدفت مبنى يتموضع فيه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة يارؤون، وقصفت ‌‏موقع السمّاقة الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة مرتين على التوالي بالأسلحة الصاروخية وتم إصابته ‏إصابةً مباشرة".

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