الأحد ١٨ فبراير ٢٠٢٤
٠٦:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الظلام يغطي جميع مستوطنات الإحتلال

الظلام يغطي جميع مستوطنات الإحتلال
الأحد ١٨ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة كهرباء الصهيونية، مساء اليوم الأحد، عن توقف نشاط وحدة إنتاج تسببت في ازدحام وانقطاع التيار الكهربائي في عدة مواقع في جميع أنحاء الكيان.

العالم - الإحتلال

وقالت الشركة: "انقطاع الكهرباء عن 120 ألف إسرائيلي في المدن والبلدات الكبيرة بالداخل من الشمال حتى الجنوب بسبب خلل في عمل محطات التوليد …. يتم التحقيق في أسباب هذا الانقطاع معلنة عن تشغيل وحدات توليد بديلة، واستعادة الكهرباء في بعض المناطق".

وفي ديسمبر الماضي، تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي في عموم الكيان الإسرائيلي، حيث أوضحت شركة الكهرباء الإسرائيلية حينها أن هذا الانقطاع كان سببه خطأ وليس هجوما سيبرانيا كما قالت وسائل الإعلام.

وبحسب الشركة، نفذ النظام عملية "فصل أحمال"، فيما جرى بعدها تشغيل وحدات توليد جديدة للتغلب على الخلل.

في حين أبدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية حينها، شكوكا حول وجود "هجوم سيبراني" أدى لانقطاع الكهرباء في مناطق واسعة في البلاد. وبحسب الصحيفة، أبلغ المواطنون عن انقطاع الكهرباء في عدة مستوطنات.

روابط ذات صلة

المقاومة اللبنانية تطلق وابل من الصواريخ علی الاحتلال الاسرائيلي

الإحتلال يغلق 9 مستوطنات ويستنفر قواته لهذا السبب..