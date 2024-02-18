مجازر غزة مستمرة وترحيل على الأبواب والجيش السوداني يصر على مواصلة القتال

وجراء العدوان المستمر يحتاج مرضى وجرحى للنقل العاجل إلى منشآت طبية أخرى، حيث يعاني العشرات منهم من اوضاع كارثية جراء العدوان المستمر ونقص الامدادات الطبية واللوجستية، وسط كارثة تلوح في الافق بحسب مصادر طبية فلسطينية واممية.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... تأكيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، ان الجيش لن يترك السلاح إلا بعد القضاء على قوات الدعم السريع.

وفي كلمة أمام ضباط وجنود الفرقة الثالثة مشاة في مدينة شندي، ودعا البرهان قوات الدعم إلى الاحتكام لصوت العقل والخروج من ولايتي الجزيرة والخرطوم، مشددا على انه لا حوار مع قوات الدعم الا بعد انتهاء المعركة ضدهم. وياتي هذا بع اعلان الجيش السوداني نجاح المرحلة الأولى من خطة القضاء على قوات الدعم السريع في مدينة أم درمان، غرب العاصمة الخرطوم.

وبتقدم الجيش في ام درمان يكون قد قام بابعاد المهددات التي كانت تستهدف عدة مناطق يسيطر عليها.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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