فيديو خاص: تفاصيل مشادة بين اسرائيل والبرازيل عبر تويتر!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: اموال المقاصة او الحقوق الجمركية هي اموال تجبيها تل ابيب لصالح السلطة من خلال الواردات التي تستوردها السلطة الى الاراضي الفلسطينية من خلال الموانئ الاسرائيلية.

واوضح ان الخلاف يدور حول ان الامن الاسرائيلي يعتقد بأن اقتطاع اموال السلطة والواقع الاقتصادي السيء في الضفة الغربية قد يقود الى انتفاضة فلسطينية في الضفة، لاسيما وان الاوضاع هناك تقف اساسا على برميل بارود.

وتابع مراسل قناة العالم: بالمقابل سموتريتش يقول ان هذه الاموال لا تذهب الى السلطة فقط وانما تذهب ايضا الى حركة حماس ويقصد الاموال التي ستكون من نصيب الحكومة في قطاع غزة.

كما تطرق مراسلنا الى الانزعاج الاسرائيلي من الموقف البرازيلي وقال ان وزير الخارجية الاسرائيلي استدعى اليوم السفير البرازيلي وقام بتوبيخه عقب تصريحات الرئيس البرازيلي لالا ايناسيو دا سليفا التي قال فيها ان الاحتلال الاسرائيلي يرتكب مجازر ابادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

واشار مراسلنا الى ان وزير الخارجية الاسرائيلي غرد على تويتر بأنه "امر موظفي مكتبه باستدعاء السفير البرازيلي لتوبيخه"، متجاوزا الاحتجاج الدبلوماسي والاعراف الدولية.

المزيد من التفاصيل في حديث مراسلنا في الفيديو المرفق ....