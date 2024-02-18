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الاحتلال يرسل آلات قتل مدججة لمخيم طولكرم.. شاهد من أعدمت؟

الأحد ١٨ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

استشهد فلسطينيان، واصيب أربعة آخرون برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي الخاصة لدى اقتحامها مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين. 


تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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