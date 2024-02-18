فيديو خاص: ردود بركان سريعة من حزب الله على اسرائيل!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان حزب الله استهدف اليوم اكثر المواقع للجنود والمباني الاستيطانية خاصة في مستعمرة يرأون التي استهدفت فيها مبنى سياحيا كان يتجمع فيه عدد من جنود الاحتلال واسقطت من بداخله بين قتيل وجريح.

واوضح ان الاعتداءات الاسرائيلية طالت العديد من القرى اللبنانية خاصة يارون بثلاث غارات ممتالية من الطيران الحربي وثم بمسيّرة على احد المنازل.

وتابع مراسل العالم ان الاحتلال شن ايضا غارات على القطاع الغربي وخاصة مثلث مروحين شيحين طير حرفا وايضا بلدة العديسة، حيث استهدف الطريق العام الذي يربط العديسة ببلدة كفر كلا.

واوضح: كما ان مدفعية الاحتلال استهدفت القرى المتاخمة مثل عيترون والبليدا والعديسة بعد استهداف موقع البغدادي ومثلث الطيحات من قبل المقاومة بعدة صواريخ بركان على بعض المواقع والتجمعات للعدو، وايضا على تلال كفرشوبا وشبعا ورويسات العلم والسماقة واصابت اهدافها بدقة.

المزيد من التفاصيل في حديث مراسلنا في الفيديو المرفق ....