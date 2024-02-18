بعد قرار المحكمة الدولية ضد الاحتلال، تحرك افريقي جديد آخر..

وفي البيان الختامي لقمة الاتحاد السابعة الثلاثين التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أدان الاتحاد الحرب الوحشية واستخدام القوة المفرطة ضد أكثر من مليوني مدني أعزل في قطاع غزة، كما أدان الدعم المقدم من بعض الدول لكيان الاحتلال، مطالبا برفع الحصار الجائر المفروض على القطاع.

وقال غزالي عثماني رئيس جزر القمر: "نشيد بالخطوة التي اتخذتها جنوب أفريقيا في رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بسبب أعمال 'الإبادة الجماعية' التي ترتكبها في غزة".

قادة الاتحاد دعوا الى إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي في غزة وفي استخدام الكيان للأسلحة المحظورة دوليا في عدوانه، وأيضا في استهداف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية هناك.

كما طالبوا الاحتلال بالاستجابة للدعوات الدولية في وقف دائم لإطلاق النار، منددين بالعقاب الجماعي ضد المدنيين ومحاولات نقلهم بالقوة إلى شبه جزيرة سيناء.

وقال موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: "العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تنتهك بشكل صارخ القانون الإنساني الدولي".

القمة التي تغيب عنها ست من الدول الأعضاء الخمسة والخمسين، هي الغابون والنيجر بالاضافة الى مالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو، بعد تعليق عضويتها بسبب الانقلابات، حثت القادة الافارقة المشاركون على تكثيف ومعالجة الصراعات والأزمات السياسية العديدة التي تعاني منها القارة التي يبلغ عدد سكانها مليارا وأربعة ملايين نسمة، مؤكدين ضرورة توفير تعليم مناسب للقرن الحادي والعشرين وبناء أنظمة تعليمية مرنة.