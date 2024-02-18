الأحد ١٨ فبراير ٢٠٢٤
٠٧:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الصين تعلن موقفها حول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة

الصين تعلن موقفها حول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة
الأحد ١٨ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الصينية، وانغ يي، اليوم الأحد، إنّ التصعيد الأخير للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وامتداده والتوتر المستمر في البحر الأحمر، يبرهن مرة أخرى أنّ قضية فلسطين تقع في قلب قضية الشرق الأوسط.

العالم - فلسطين

وفي كلمة في المؤتمر الستين للأمن في ميونخ، أشار الوزير الصيني إلى أنّ "أجيالاً من الشعب الفلسطيني تمّ تشريدهم ولم يتمكّنوا من العودة إلى ديارهم حتى يومنا هذا"، معتبراً أنّ "هذا هو الظلم الأطول أمداً في عالمنا".

وأكد أنّ "الصين وقفت بثبات إلى جانب الإنصاف والعدالة طوال الوقت، وعملت بقوة من أجل إنهاء الصراع وحماية المدنيين"، مضيفاً أنّ بكين "دفعت مجلس الأمن الدولي إلى تبنّي أول قرار منذ اندلاع الصراع الأخير، وأصدرت ورقة موقف بشأن التسوية السياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

ولفت وزير الخارجية إلى أنّ "الصين تدعو إلى تسريع الجهود لإقامة دولة فلسطين المستقلة، وعقد مؤتمر سلام دولي أكثر اتساعاً وفعّالية لتحقيق التعايش السلمي الحقيقي بين فلسطين وإسرائيل".

روابط ذات صلة

فيديو خاص: تفاصيل مشادة بين اسرائيل والبرازيل عبر تويتر!!

فيديو خاص: ردود بركان سريعة من حزب الله على اسرائيل!!