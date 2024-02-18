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كندا: على الصين أن تلعب دورا للحفاظ على أمن البحر الأحمر

كندا: على الصين أن تلعب دورا للحفاظ على أمن البحر الأحمر
الأحد ١٨ فبراير ٢٠٢٤ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي يوم الأحد، إنه يتعين على الصين أن تلعب دورا في إبقاء البحر الأحمر آمنا لحركة التجارة لأن "السفن الصينية معرضة للخطر هي الأخرى".

العالم-الامریکیتان

وأوضحت في مقابلة أنها أبلغت وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال اجتماع ثنائي أمس السبت بأن على بكين "المساعدة في التأثير على الحوثيين لإبقاء البحر الأحمر مفتوحا".

وفي تصريحات لوكالة "رويترز" خلال اليوم الأخير من مؤتمر ميونخ للأمن، قالت جولي: "هذا في مصلحة الصين كبلد مصدر".

وكان مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون قد أعلن أن مجلس الأمن الدولي لم يمنح الحق لأي دولة في استخدام القوة ضد اليمن.

وشدد أيضا على أن التصعيد المستمر و"الأعمال العسكرية لبعض الدول ضد اليمن" أدت إلى تفاقم الوضع في منطقة البحر الأحمر.

كما أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي في وقت سابق أن الضربات الغربية على اليمن تنتهك القانون الدولي، ولا ينطبق الحق في الدفاع عن النفس على حماية الشحن.

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