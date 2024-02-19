مسؤول صهيوني رفيع: بن غفير "يريد أشياء مجنونة"

العالم-الاحتلال

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المصدر قوله: "رمضان يمكن أن يؤدي إلى انفجار. ما يريده بن غفير هو أشياء مجنونة يمكن أن تشعل النار في قطاع يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية)".

وأردف: "هناك رئيس وزراء هنا لا يفهم حجم الحدث".

وطالب بن غفير بالسماح لمن تجاوز عمره 70 عاما بالدخول إلى مدينة القدس، لكن مثل هذا القرار لم يتم اتخاذه بعد.

كما طالب بن غفير في نقاش حول دخول المسلمين إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان بالسماح للشرطة باقتحام الحرم القدسي بقوات كبيرة إذا تم رفع علم حماس أو فلسطين، ولكن لم يتم قبول هذا الطلب في الجلسة.

واليوم الأحد، وافق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يقيد دخول فلسطينيي الداخل والقدس إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.