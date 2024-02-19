الإثنين ١٩ فبراير ٢٠٢٤
٠٣:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

غالانت يزعم ان قيادة حماس في الخارج فقدت الاتصال بالسنوار

غالانت يزعم ان قيادة حماس في الخارج فقدت الاتصال بالسنوار
الإثنين ١٩ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

زعم وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت أن "قيادة حماس في الخارج تبحث عن بديل للسنوار بعد فقدان الاتصال به".

العالم-الاحتلال

وادعى غالانت في تقييم للوضع في القيادة الجنوبية: "كتيبة خان يونس متفككة ولا تعمل ككيان عسكري بأي شكل من الأشكال".

وأضاف: "حماس باقية مع هامش في معسكرات الوسط ومع كتيبة رفح وفي انهيار كامل عسكريا"، على حد قوله.

وزعم غالانت إلى أن "محطة" حماس في غزة "خارج الخدمة"، بمعنى أنه قد قطع الاتصال بهم.

وفي إطار المفاضات للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وصفقة لتبادل الأسرى، أفادت القناة 12 الصهيونية في وقت سابق بأن رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يصر على مطالبه خلال مفاوضات القاهرة، وأنه لا توجد مؤشرات على التوصل إلى حل وسط.

روابط ذات صلة

مسؤول صهيوني رفيع: بن غفير "يريد أشياء مجنونة"

غانتس وغالانت يهاجمان نتنياهو: لقد تجاوزت المؤسسة الأمنية