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في اليوم الـ'136' للعدوان..

قوات الاحتلال تقتحم مدينتي 'رام الله' و'قلقيلية'

قوات الاحتلال تقتحم مدينتي 'رام الله' و'قلقيلية'
الإثنين ١٩ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 136 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين، مدينة قلقيلية، ومدينة رام الله.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)"، نقلا عن مصادر محلية قولها، ان قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية فجر اليوم الاثنين، من مدخلها الشمالي، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات فيها.

كما اقتحم جيش الاحتلال بلدتي كفر قدوم وحجة في محافظة قلقيلية.

وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين ايضا، مدينة رام الله، حيث أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي المصايف في مدينة رام الله، واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال دون أن يبلغ عن أي اصابات، كما اقتحم الاحتلال عددا من المنازل في الحي ولم يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحم جيش الاحتلال قرية كوبر شمال رام الله، وداهم جنود الاحتلال عددا من منازل الأسرى المحررين ودمروا محتوياتها.

من جهته، أفاد "المركز الفلسطيني للاعلام"، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الاثنين- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

ولحق دمار كبير في منطقة أبراج المخابرات غرب غزة بفعل غارات الاحتلال.

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