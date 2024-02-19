صنعاء: سفينة بريطانية إستهدفناها معرضة للغرق.. ما هو مصير الطاقم؟

العالم- اليمن

واضاف العميد سريع في بيان اليوم الاثنين : من نتائج العملية النوعية في خليج عدن إصابة السفينة البريطانية وتوقفها بشكل كامل، ونتيجة الأضرار الكبيرة فالسفينة معرضة للغرق.

واكد متحدث القوات المسلحة اليمنية : حرصت قواتنا خلال عمليتها النوعية في خليج عدن على خروج طاقم السفينة البريطانية بأمان .

من جانب اخر قال العميد سريع ان دفاعاتنا الجوية تمكنت بعون الله من إسقاط طائرة أمريكية (MQ9) بصاروخ مناسب أثناء قيامها بمهام عدائية ضد بلدنا لصالح كيان العدو.



وشدد متحدث القوات المسلحة اليمنية ان قواتنا لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية والعمليات النوعية ضد كافة الأهداف المعادية دفاعا عن اليمن وتأكيدا على الموقف المساند للشعف الفلسطيني.

وقال: عمليات القوات المسلحة في البحرين الأحمر والعربي لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار على قطاع غزة.

وهذا هو نص البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: { یـٰۤأیها ٱلذین ءامنوۤا۟ إن تنصروا۟ ٱلله ینصرۡكمۡ ویثبتۡ أقۡدامكمۡ } صدق الله العظيم

انتصارا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي يتعرض للعدوان والحصار حتى هذه اللحظة، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا

نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية، أستهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن "RUBYMAR" وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكان من نتائج العملية ما يلي:

-إصابة السفينة إصابة بالغة ما أدى إلى توقفها بشكل كامل.

-نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق في خليج عدن.

-حرصنا خلال العملية على خروج طاقم السفينة بأمان.

وفي الحديدة، تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية وبعون الله تعالى من إسقاط طائرة أمريكية (MQ9) بصاروخ مناسب أثناء قيامها بمهام عدائية ضد بلدنا لصالح الكيان الصهيوني.

إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية وتنفيذ المزيد من العمليات النوعية ضد كافة الأهداف المعادية دفاعا عن اليمن العزيز وتأكيدا على الموقف المساند للشعب الفلسطيني.

إن عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار على قطاع غزة.

والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير

عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا

والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة

صنعاء 9 شعبان 1445للهجرة

الموافق للـ 19 من فبراير 2024م