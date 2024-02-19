قوات الاحتلال تحبس المرضی وتنبش المقابر في مستشفی ناصر

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم ان الاوضاع تفاقمت في مجمع ناصر الطبي بعد اعتقال الكوادر وإدارة المستشفی وابقاء المرضی مكدسين في قسم العناية وحضانة الاطفال مكدسين دون أي رعاية طبية.

وأكدت مراسلة وفاة 8 من المرضی جراء نقص الاوكسجين وعدم توفر اطباء لرعایتهم.

وأوضحت ان جنود الاحتلال نكلوا بكادر المستشفی واعتقلوهم واعتقلوا النازحين والمرضی، ثم قاموا بنبش المقبرة الجماعية في ساحة المستشفی.

وأكدت مراسلة العالم استمرار قصف الأحياء والمناطق المجاورة لمجمع ناصر الطبي واحراق البيوت السكنية هناك.

وعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف ساحات مجمع ناصر الطبي، ونبش قبور مقبرة جماعية في الساحة الجنوبية من المستشفى.

وتتكرر عمليات نبش القبور في اقتحامات قوات الاحتلال للمشافي الفلسطينية حيث قامت باحتجاز جثامين لشهداء ومرضى.