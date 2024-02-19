شاهد.. انطلاق معرض الإعلام الإيراني في طهران

العالم _ مراسلون

وقال وزير الثقافة الإيراني محمد مهدي إسماعيلي في كلمة له: اليوم نشهد استقرار قضية أخرى ظلّت عالقة في مجال الثقافة والفن منذ 6 سنوات، وهو افتتاح هذا المعرض، وآمل أن نتمكن معا من تسجيل وجهة إيران وأمجادها بشكل صحيح، ورسم مستقبل مشرق للبلاد.



القضية الفلسطينية لم تَكن غائبة في المعرض، حيث خصص جناح للقضية الفلسطينية ومحور المقاومة وشارك فيها 12 وسيلة إعلامية و15 ناشطاً إعلامياً من جبهة المقاومة من أفغانستان وباكستان وتركيا وتونس والعراق واليمن وفلسطين ولبنان لدعم القضية الأهم في العالم الاسلامي، القضية التي تتصدر الأخبار الإقليمية والعالمية منذ اكتوبر الماضي.

وقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان: في معركتنا في غزة "طوفان الاقصى" كان للاعلام الدور الاهم في هزيمة الرواية الصهيونية حول المعركة.. هذا النجاح الذي حققه الاعلام المقاوم والاعلام الداعم للمقاومة يسجل انجازا عظيما للاعلام في تاريخ المقاومة والقضية الفلسطينية ومحور المقاومة.

شارك في المعرض 450 صحيفة داخلية بالإضافة إلى وكالات أنباء ومواقع إلكترونية إخبارية إلى جانبِ أكثر من 1000 مجلةٍ دوريةٍ تابعةٍ لمنظمة الطلبة الجامعيين والمنظمات الإعلامية والشركات التكنولوجية والإبداعيةِ القائمةِ على المعرفة.

يعتبر الاعلام من أهم الساحات الاجتماعية ويلعب دورا فعالا في حياة المجتمع ويغذيه بالمعلومات والحقائق وكل ما يحدث فيه.