'اسرائيل' ترتكب قائمة من الجرائم في مجمع ناصر الطبي

العالم _ مراسلون

إنه مجمع ناصر الطبي حاله الان عشرات الآليات العسكرية التابعة للاحتلال تعيث خرابا في ارجائه، قتل وبطش، تدمير واعتقالات للطواقم الطبية ومرضى يتركون دون توفير ادنى مقومات الحياة، غرقة عناية مركزة دون كهرباء و7 مرضى قتلهم نقص الاكسجين ومشهد من مشاهد القتل التي تحدث داخل المشفى.

خرج مستشفى ناصر الطبي عن الخدمة بات ثكنة عسكرية تحاصره آليات الاحتلال من كل حدب وصوب. اعتقالات واعتداءات وفق ما يرشح من معلومات وثقتها وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الكوادر الطبية يحتجزها جيش الاحتلال في مبنى قسم الولادة مقيدي الايدي ومجردين من الثياب ووسط اعتداءات لا تتوقف.

تقول وزارة الصحة ان 70 من الكوادر الطبية بين طبيب وممرض معتلقون الان بينهم طبيب العناية المركزة ليترك المرضى في غرف الانعاش ويواجهون الموت في ظل انقطاع تيار كهربائي منذ 3 أيام متواصلة ودون طبيب ايضا.

الاعتقال لم يستثني المرضى؛ العشرات اعتقلهم الاحتلال من على أسرة المرض اقتداهم الجيش في شاحنات واقتداهم الى جهات مجهولة، أما حياتهم فيحيطها الموت من كل جانب.

مشهد آخر من مشاهد المعاناة في مجمع ناصر الطبي؛ 3 سيدات بينهن طبيبة انجبن في ظروف قاهرة، 3 مواليد ولدوا وسط آلة القتل الاسرائيلية وسط انعدام تام للماء والطعام والكهرباء وتوقف تام لكل مصادر الطاقة البديلة بفعل انعدام الوقود ايضا.

يضاف لهذه المعاناة عشرات الآلاف من النازحين الذين دمرت بيوتهم واتخذوا ساحات المشفى كمركز ايواء قبل أن تجبر كثيرهم آلة القتل الاسرائيلية على الخروج من المشفى ليتركوا ويواجهون مصيرا أكثر خطورة في ظل قصف لا يتوقف في عموم المدينة المحاصرة والمعرضة لكل اشكال الإبادة.