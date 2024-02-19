العالم- فلسطین

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و92 شهيدا، بالإضافة لـ 69 ألفا و28 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وبينت وزارة الصحة، في التقرير الاحصائي اليومي، اليوم الإثنين، أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 107 شهداء و145 إصابة.

وقالت وزارة الصحة إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي لازلت تحول مجمع ناصر الطبي إلى ثكنة عسكرية وتعرض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر".

وأضاف البيان: "25 من الطواقم الطبية و136 من المرضى في مجمع ناصر الطبي بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا أوكسجين وبلا قدرات علاجية للحالات الصعبة"

وأكد أن "جهود منظمة الصحة العالمية مستمرة لإخلاء من تبقى من المرضى لمستشفيات آخرى لتلقي العلاج".

وأشار البيان إلى أن "الاحتلال الاسرائيلي لازال يتعنت في إدخال المساعدات الطبية والإنسانية لمجمع ناصر الطبي".

وفيما يلي أحدث تطورات العدوان الاسرائيلي على غزة :



12 شهيدًا بقصف الاحتلال مناطق متفرقة في خانيونس، منذ صباح اليوم

كتائب القسام: قنص جنديين والاشتباك مع قوة راجلة في منطقة حي الأمل غرب خانيونس

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القرارة شمال خانيونس

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: الانتهاكات الإسرائيلية وصلت إلى مستويات خطيرة وقطاع غزة يعاني من الدمار والموت

قصف مدفعي متقطع بالتزامن مع تحليق لطائرات الاستطلاع بشكل منخفض ومكثف في مخيم المغازي وسط القطاع

شهيد وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين في شارع 5 غرب خانيونس

طواقم الإسعاف تنتشل جثامين 5 شهداء من مناطق متفرقة شرق خانيونس

الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع داخل مستشفى الأمل بخانيونس صعب في ظل حصار مطبق منذ 28 يوما

قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون شرق مدينة غزة

وزارة الصحة في غزة: الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتعنت في وصول المساعدات الطبية والوقود إلى مستشفيات شمال غزة

وزارة الصحة في غزة:

- ️الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتعنت في وصول المساعدات الطبية والوقود إلى مستشفيات شمال غزة.

- مستشفيات شمال غزة بلا كهرباء.

- سيتوقف المولد الكهربائي في مجمع الشفاء الطبي خلال يومين كأقصى حد.

- ️نفاد الوقود سيصيب مستشفيات شمال قطاع غزة بالشلل التام وذلك بعد تشغيلها جزئيا خلال الأسابيع الماضية.

- ️نطالب كافة الجهات الدولية بالضغط المستمر على الاحتلال لإدخال الوقود والمساعدات الطبية للمستشفيات وخاصة لمستشفيات شمال قطاع غزة.