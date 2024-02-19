رسالة تهديد من مصر لكيان الاحتلال..ما فحواها؟

العالم-مصر

وقال موقع القناة now14 إن وثائق جديدة بخط يد قادة الجيش المصري عن "حرب كيبور" – التسمية العبرية لحرب السادس من أكتوبر- نشرت لأول مرة بعد أكثر من 50 عاما، مشيرا إلى أن توقيت نشر الوثائق مرتبط بأحداث الحرب في غزة.

وأضاف الموقع بحسب التلفزيون الإسرائيلي أن نشر الوثائق جاء بعد أن هددت مصر الشهر الماضي بتعليق اتفاق التطبيع مع "إسرائيل".

وقال المحلل السياسي ببالموقع العبري، ميشال باكشي، إن الوثائق التي كتبها قادة الجيش المصري بخط اليد، تضمن خطط الاستعداد للحرب وإدارتها، وكذلك التخطيط الاستراتيجي العسكري في المراحل المختلفة حتى وقف إطلاق النار في 24 أكتوبر 1973.

وأوضح الموقع العبري أن توقيت نشر الوثائق، على خلفية الحرب الحالية على قطاع غزة له معنى مهم، حيث أن نشر الوثائق يأتي بعد أن هددت مصر الشهر الماضي بتعليق اتفاق التطبيع مع إسرائيل في حالة قيام الجيش الإسرائيلي باجتياح رفح.

وكانت وزارة الدفاع المصرية قد نشرت في موقعها الإلكتروني عدة وثائق نادرة حول حرب أكتوبر 1973، تحدثت في بعض منها عن الإعلام العسكري.

وأكد الموقع أن الإعلام المصري -خاصة العسكري- لعب دورا هاما في مجال الإعداد والتخطيط لحرب أكتوبر 1973 ليختلف تماما عن الوضع الذي كان عليه ذلك الإعلام خلال حرب يونيو 1967.

هذا وتضمنت وثائق وزارة الدفاع كيفية تصفية الثغرة ممثلة في الخطة شامل وشامل المعدلة، إضافة لفض الاشتباك وانسحاب القوات الإسرائيلية، وكذلك بعض مذكرات القادة.