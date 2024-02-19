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مراسل العالم..

5 شهداء في اطلاق نار علی العائدين لتفقد بيوتهم في خانيونس

الإثنين ١٩ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

اطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار علی مواطنين فلسطينيين عادوا لتفقد بيوتهم في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس وأوقعت 5 منهم شهداء.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رفح ان الاحتلال الاسرائيلي استمر في قصف كل مناطق غزة التي يتواجد فيها نازحين فلسطينيين، لاسيما رفح، وديرالبلح ومناطق المحافظة الوسطی بشكل عام.

وأشار مراسل العالم الی قصف منزل عائلة شرغون في رفح، مؤكداً ان الصاروخ لم ينفجر ولم يؤدي الی وقوع اصابات.

واردف مراسل العالم قائلاً ان مستشفيات مدينة رفح استقبلت اليوم 12 شهيداً بفعل القصف الصهيوني المستمر علی مدينة خانيونس ووصلت جثامين 5 شهداء الی المستشفی الاوروبي اثر اطلاق قوات الاحتلال النار علی المواطنين الذين عادوا الی بيوتهم في المناطق الشرقية من خانيونس لتفقد بيوتهم.

واكد مراسل قناة العالم استشهاد 25 شهيداً منذ صباح اليوم في مدينة خانيونس موضحاً ان جثامين الشهداء لاتزال تصل الی المستشفيات من هذه المدينة.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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