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بيان هام للقوات المسلحة اليمنية حول استهداف سفينتين امريكيتين

الإثنين ١٩ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

اعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف سفينتين أمريكيتين في خليج عدن بعمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.

العالم- اليمن

واوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مساء الاثنين: ان السفينتين الأمريكيتين المستهدفتين في خليج عدن هما "سي تشامبيون Sea champion" و"نافيس فورتونا Navis Fortuna".

واشار البيان الى تنفيذ 4 عمليات بحرية وجوية من جانب القوات المسلحة اليمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفت سريع الى ان السفينة البريطانية المستهدفة تم إغراقها بشكل كامل، مؤكدا : حقنا الكامل في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي دفاعا عن شعبنا وبلدنا وأمتنا .

وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية ان ملياتنا في البحرين الأحمر والعربي ستكون متصاعدة ولن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة.

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