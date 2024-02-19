بيان هام للقوات المسلحة اليمنية حول استهداف سفينتين امريكيتين

العالم- اليمن

واوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مساء الاثنين: ان السفينتين الأمريكيتين المستهدفتين في خليج عدن هما "سي تشامبيون Sea champion" و"نافيس فورتونا Navis Fortuna".



واشار البيان الى تنفيذ 4 عمليات بحرية وجوية من جانب القوات المسلحة اليمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



ولفت سريع الى ان السفينة البريطانية المستهدفة تم إغراقها بشكل كامل، مؤكدا : حقنا الكامل في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي دفاعا عن شعبنا وبلدنا وأمتنا .



وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية ان ملياتنا في البحرين الأحمر والعربي ستكون متصاعدة ولن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة.