القوات اليمنية: إسقاط طائرة أميركية من طراز 'MQ9' قبالة الحديدة

العالم - خاص بالعالم

أما بحر اليمن، فقد بات صحراء موت للسفن الإسرائيلية أو تلك المتوجهة نحو الموانئ المحتلة. القوات المسلحة اليمنية اعلنت عن استهدافها سفينة بريطانية في خليج عدن بالصواريخ، وإصابتها إصابة بالغة، تاركة السفينة عرضة للغرق، بعد الحرص على سلامة طاقمها.



شركة 'أمبري' البريطانية للأمن البحري أكدت تعرض سفينة شحن مسجلة في بريطانيا لهجوم صاروخي في مضيق باب المندب، موضحة أنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد خمسة وثلاثين ميلا بحريا جنوب المخا غرب اليمن.

ساعات قليلة فصلت الهجوم الأول عن آخر كشفت عنه الشركة البريطانية، واوضحت أن هجوما صاروخيا استهدف سفينة مسجلة أميركية شرق عدن، كانت ترفع علم اليونان دون إصابات في طاقمها.

القيادة المركزية الأميركية كشفت عن أن القوات اليمنية استخدمت لأول مرة غواصة مسيرة في هجماتها على السفن في البحر الاحمر.

الاتحاد الأوروبي أطلق رسميا مهمة للمساعدة فيما اسماها حماية الملاحة في البحر الأحمر، وكان مسؤول في الاتحاد أوضح أن التكتل يسعى إلى تفعيل المهمة خلال أسابيع قليلة بأربع سفن على الأقل.

مهمة تاتي ربما لانقاذ التحالف الاميركي البريطاني أكثر من الملاحة البحرية بعد الضربات التي تلقاها من القوات اليمنية، وإنقاذا للاقتصاد الاسرائيلي الذي سجل انكماشا بنسبة تقارب العشرين في المئة، وفق تقدير أولي لمكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي، انكماش لا ينفي الاحتلال الدور الكبير للعمليات العسكرية اليمنية فيه.

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