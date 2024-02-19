حمدان يكشف للعالم سر استمرار الصمود الميداني في غزة

العالم - خاص بالعالم

وقال حمدان الذي حل ضيفاً في استوديو البث المباشر لقناة العالم ان كل ما قام به الاحتلال خلال قرابة 140 يوم من قصف وتدمير للبنية التحتية والبنية المدنية، لم يثني المقاومة الفلسطينية وهي لاتزال صامدة في الميدان وتشتبك مع العدو الذي يتحمل خسائر في الارواح والاليات كل يوم.

وأضاف حمدان ان عمليات المقاومة تسير وفق التخطيط وعلی أساس وحدة السيطرة والقيادة والعمل الميداني بالاشتراك مع فصائل المقاومة يتم علی نحو جيد وبشكل مرضي وهو نتيجة خبرة كسبتها فصائل المقاومة في مناورات نفذتها خلال العامين الماضيين.

وأكد فشل الاحتلال في تحقيق جميع الاهداف التي وضعها لعمليته العسكرية موضحاً انه فشل في تدمير المقاومة و تدمير حماس، فقبل يومين انطلقت صواريخ المقاومة من عدة مناطق منها مناطق شمال قطاع غزة اضافة الی استمرار اشتباك فصائل المقاومة مع العدو الصهيوني.

وتابع حمدان ان الاحتلال ايضاً فشل في استعادة اسراها من يد المقاومة وكل من استعادهم، كان من خلال عملية التفاوض أو قتلوا وأخذ جثثهم.

وأشار الی محاولات الاحتلال انشاء ادارة مدنية كبديل للمقاومة في قطاع غزة، مؤكداً عدم نجاحه في تحقيق هذا الهدف بعد عدم تجاوب كل الاطراف معه.

وعن خطة الاحتلال باجتياح مدينة رفح قال حمدان ان الاحتلال كان يظن ان اجتياح قطاع غزة أمراً ممكناً فحاول ان يجتاحه من الشمال فوجد مقاومة وتراجع وأعاد خطة اجتياحه واقتحم أماكن اخری فاكتشف نتيجة فعل المقاومة ان فلسفة اجتياح قطاع غزة كاملاً ربما كما حصل في حروب الستينات والسبعينات ليس أمراً وارداً لهذا اعاد خطته لاقتحام مناطق محددة يستكمل العمليات فيها فيما ينتقل الی مناطق اخری وبدأ العبور من منطقة خالية وسط غزة وهي منطقة وادي غزة وبعد ذلك اتجه شمالاً لأنه كان يقدر ان معظم الصواريخ تنطلق من الشمال وأراد انهاء احتمالية انطلاق الصواريخ وايضاً كان يقدر ان تكون قواعد عمل المقاومة الاساسية وقياداتها موجودة في الشمال وبالتالي قد تكون صيداً سهلاً له.

وأكد ان الاحتلال لم ينجح في تحقيق أي من الأهداف فبدأ يتحدث عن خانيونس باعتبار ان عدداً من القيادات هم من أبناء هذه المنطقة وبقيت رفح.

وبيّن ان رفح تتعرض للقصف منذ بداية العدوان وفيها شهداء منذ ذلك الوقت، وما لم يحدث فيها حتی الان هو الاجتياح الواسع لقوات الاحتلال.

وعن أسباب تأخر الاحتلال في اجتياح رفح، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس: السبب الاول هو الاستنزاف الذي تعرض له جيش الاحتلال نتيجة عمليات المقاومة علی مدی الشهور الأربعة ونصف الماضية. والسبب الثاني ان الاحتلال كان يطمع بقيام عملية التفافية عبر الاراضي المصرية من محور فيلادلفيا وهو ما لم يوافق عليه الجانب المصري ورفضها رفضاً قاطعاً وهذا ما أخر عملية الاجتياح الواسع لمدينة رفح.

وأكد ان قوات الاحتلال لاتتواجد في مناطق غزة، فقد اجتاح الاحتلال المناطق ثم غادرها ويقف علی حدود القطاع وفي مناطق معينة في منطقة وسط قطاع غزة واذا اراد ان يتحرك عسكرياً فيقوم بتنفيذ عملية ثم يعود الی الوراء.

وأوضح ان الاحتلال لايوجد داخل مدينة غزة بل هو خارج المدينة والياته تتمركز خارج المدينة والناس يستطيعون ان يتحركون داخل المدينة لكن الاحتلال يمكن ان يباغت الناس بهجوم داخل المدينة ويتصدی المقاومون لهجماته فأحياناً ينجح في المباغته واحياناً كثيرة يفشل فيها.

وبيّن ان قدرة الاحتلال علی السيطرة واحكام القبضة علی قطاع غزة غيرممكنة وذلك نتيجة فعل المقاومة.

يتبع ..