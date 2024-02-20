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وينسلاند يحذر من عملية عسكرية برفح ويصف وضع غزة بالكارثي

وينسلاند يحذر من عملية عسكرية برفح ويصف وضع غزة بالكارثي
الثلاثاء ٢٠ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

زار المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، يوم أمس الاثنين، قطاع غزة، وحذر من أن عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح قد تؤدي إلى وضع أكثر خطورة.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، وصف وينسلاند الوضع في غزة بأنه كارثي، قائلا: "يمكنك بسهولة أن تلمس اليأس والخوف الذي يواجهه الناس. هناك ما يقرب من 1.4 مليون يعيشون في ظروف مكتظة للغاية في رفح، بلا أي موارد، وبالكاد يحصلون على رعاية طبية، وبلا مكان للنوم، ولا مكان آمن يذهبون إليه".

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دواريك، أن وينسلاند، تحدث مع العائلات النازحة واستمع إلى قصصهم، والتقى بموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الذين يقومون بعمل شاق للغاية في سبيل تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية إلى المحتاجين.

واستعرض وينسلاند التحديات التشغيلية والأمنية، بما فيها انهيار القانون والنظام، التي تواجه دخول وتوزيع السلع الإنسانية، حيث أكد أن من الواضح أن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وشدد على أن الأمم المتحدة بحاجة إلى الأدوات اللازمة لخدمة الناس على الأرض، بما في ذلك الحاجة إلى أن تسمح إسرائيل بدخول المواد الحيوية لعمليات الأمم المتحدة وتحسين آليات التنسيق.

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