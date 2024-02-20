ما سبب تأخير الاحتلال في اجتياح رفح؟.. حمدان يجيب

العالم - خاص بالعالم

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس: السبب الاول هو الاستنزاف الذي تعرض له جيش الاحتلال نتيجة عمليات المقاومة علی مدی الشهور الأربعة ونصف الماضية. والسبب الثاني ان الاحتلال كان يطمع بقيام عملية التفافية عبر الاراضي المصرية من محور فيلادلفيا وهو ما لم يوافق عليه الجانب المصري ورفضها رفضاً قاطعاً وهذا ما أخر عملية الاجتياح الواسع لمدينة رفح.

وأكد ان قوات الاحتلال لاتتواجد في مناطق غزة، فقد اجتاح الاحتلال المناطق ثم غادرها ويقف علی حدود القطاع وفي مناطق معينة في منطقة وسط قطاع غزة واذا اراد ان يتحرك عسكرياً فيقوم بتنفيذ عملية ثم يعود الی الوراء.