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ما سبب تأخير الاحتلال في اجتياح رفح؟.. حمدان يجيب

الثلاثاء ٢٠ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان لقناة العالم إن فشل الكيان الإسرائيلي في تحقيق أي من أهداف العدوان على القطاع دفعه الى الحديث عن اجتياح رفح، وإن التأخر في الهجوم على رفح يأتي لاستنزافه في غزة.

العالم - خاص بالعالم

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس: السبب الاول هو الاستنزاف الذي تعرض له جيش الاحتلال نتيجة عمليات المقاومة علی مدی الشهور الأربعة ونصف الماضية. والسبب الثاني ان الاحتلال كان يطمع بقيام عملية التفافية عبر الاراضي المصرية من محور فيلادلفيا وهو ما لم يوافق عليه الجانب المصري ورفضها رفضاً قاطعاً وهذا ما أخر عملية الاجتياح الواسع لمدينة رفح.

وأكد ان قوات الاحتلال لاتتواجد في مناطق غزة، فقد اجتاح الاحتلال المناطق ثم غادرها ويقف علی حدود القطاع وفي مناطق معينة في منطقة وسط قطاع غزة واذا اراد ان يتحرك عسكرياً فيقوم بتنفيذ عملية ثم يعود الی الوراء.

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