العروري للعالم: تقرير العفو الدولية بداية النهاية لحصانة تل أبيب

العالم - مراسلون

بينما تتداول محكمة العدل الدولية في لاهاي تبعات ممارسات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا طالبت فيه بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ووقف تأجيج نظام الفصل العنصري وضرورة أن يدرك العالم أن إنهاء الاحتلال هو شرط مسبق لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة،وقالت المؤسسة ان الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثرها فتكا في العالم .

المنظمة الدولية دعت الى وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وعدم إطالة امد الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ ستة وخمسين عاما، وعلى الرغم من بيان المؤسسة الحقوقية الدولية الذي يدين الاحتلال بشكل واضح وصريح الا ان الاحتلال الإسرائيلي مازال يتعامل مع ذاته بانه فوق القانون الدولي معتمدا كالعادة على الراعي الأمريكي الذي يوفر له الحماية في المحافل الدولية ويدافع عنه بسلاح الفيتو الذي يشكل حافزا للاحتلال كي يزيد من جرائمه.

تقرير امنستي وان كان سيضاف الى الاف التقارير الدولية التي ظلت حبرا على ورق الا انه يعتبر قرينة بيد الفلسطينيين لاضفاء صفة التمييز العنصري والابادة الجماعية على ممارسات الاحتلال .

المزيد بالفيديو المرفق..