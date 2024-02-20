شاهد.. اردنيون يطالبون الحكومة بايقاف جميع الاتفاقيات مع الاحتلال

العالم - مراسلون

نظم التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاومة وقفة احتجاجية أمام المقر العام لمنظمة الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمان تنديداً بتقصيرها بإيصال وادخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الفلسطينين داخل قطاع غزة.

المشاركون في الوقفة طالبوا الحكومة الأردنية بايقاف الجسر البري الذي يربط الأردن بالكيان الصهيوني المحتل وإلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة او المنوي توقيعها مع الاحتلال واهمها اتفاقية وادي العربة للسلام.

ويبقى السؤال هنا هل توقظ حرب الإبادة الجماعية الصهيو-أميركية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ضمير العالم والمنظمات الحقوقية التي تدعي الإنسانية خاصة بعد الجرائم والمجازر التي ترتكبها عصابات الاحتلال تحت غطاءاٍ أمريكي على مرأى العالم اجمع؟.

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