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شاهد.. اردنيون يطالبون الحكومة بايقاف جميع الاتفاقيات مع الاحتلال

الثلاثاء ٢٠ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

ادانة للموقف المقصر للمنظمات الدولية خاصة الأمم المتحدة في إغاثة الفلسطينين والذي بات تواطؤا مع العدوان الصهيوني الأمريكي في الإبادة الجماعية في غزة نظم التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاومة أمام مقر الأمم المتحدة في عمان وقفة شعبية تحت عنوان المؤسسات الدولية شريكة في الإبادة الجماعية.

العالم - مراسلون

نظم التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاومة وقفة احتجاجية أمام المقر العام لمنظمة الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمان تنديداً بتقصيرها بإيصال وادخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الفلسطينين داخل قطاع غزة.

المشاركون في الوقفة طالبوا الحكومة الأردنية بايقاف الجسر البري الذي يربط الأردن بالكيان الصهيوني المحتل وإلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة او المنوي توقيعها مع الاحتلال واهمها اتفاقية وادي العربة للسلام.

ويبقى السؤال هنا هل توقظ حرب الإبادة الجماعية الصهيو-أميركية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ضمير العالم والمنظمات الحقوقية التي تدعي الإنسانية خاصة بعد الجرائم والمجازر التي ترتكبها عصابات الاحتلال تحت غطاءاٍ أمريكي على مرأى العالم اجمع؟.

المزيد بالفيديو المرفق..

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