شاهد.. مراسلة العالم تكشف سر يكتمه الاحتلال في غزة

العالم - مراسلون

وأضافت، أن المقاومة الفلسطينية نفذت عملية مركبة، حيث فخخت منزلا في حي الزيتون بالإضافة إلى تدمير دبابة وقصف مجمومة من الجنود بقذائف مضادة للدبابات، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وكشفت مراسلة العالم بأن هناك مروحيتين إسرائيليتين هبطتا في منطقة جحر الديك حيث أقلت عددا كبيرا من القتلى والجرحى لجنود الاحتلال،واستطاعت المقاومة، أن تفخخ مبنا كان يتواجد فيه جنود الاحتلال في حي الزيتون، ومشيرة إلى أن هؤلاء الجنود أحيطوا بالنيران من كل اتجاه ثم جاءت دبابة استطاعت الالتصاق بالمبنى ثم قفز الجنود من المبنى.

وأوضحت مراسلة العالم أن الاحتلال فتح جبهة جديدة جنوب شرقي مدينة غزة، حيث ارتكب مجازر في حي الزيتون وقام بتدمير منازل الفلسطينيين على رؤوس قاطنيها، الذي يشهد حالة نزوح منطقة بشكل كثيف نحو غرب مدينة غزة.

إنسانيا، حذرت الأمم المتحدة من أن النقص المقلق في الغذاء، وسوء التغذية المتفشي، والانتشار السريع للأمراض، هي عوامل قد تؤدي إلى انفجار في عدد وفيات الأطفال في قطاع غزة، وقالت إن التدهور في الوضع الغذائي أمر غير مسبوق على مستوى العالم.