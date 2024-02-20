الثلاثاء ٢٠ فبراير ٢٠٢٤
١٠:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نافورة دماء أمام مقر نتنياهو + فيديو

الثلاثاء ٢٠ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

وضع مجموعة من النشطاء في القدس صبغة حمراء في نافورة مياه، موجودة أمام مقر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في إشارة إلى رفضهم استمرار العدوان على غزة.

العالم - الإحتلال

وحسب ما ذكرت القناة 12 العبرية على صفحتها على منصة "إكس"، فإن النشطاء المتظاهرون كتبوا على لافتة وضعوها بالقرب من النافورة، الموجودة أمام المقر الرسمي في شارع بلفور: “لقد أُريقت ما يكفي من الدماء.. والصفقة مطروحة على الطاولة".

وأشارت القناة في تقرير لها، إلى أن النشطاء طالبوا نتنياهو بالتوقف عن كفة بن غفير وسلامة الائتلاف الحكومي، عن إنقاذ الأرواح وإعادة الاسرى.

وأمس، تظاهر الآلاف في تل أبيب، للمطالبة برحيل حكومة نتنياهو، وإطلاق سراح الاسرى في قطاع غزة.

واعتقلت شرطة الإحتلال متظاهرين أمام منزل نتنياهو، خلال تظاهرة للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو وعقد صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة.

وتأتي التظاهرات في أعقاب مؤتمر صحفي لرئيس وزراء الاحتلال، أكد فيه مواصلة الحرب وإجراء عملية عسكرية في رفح المكتظة بالنازحين، كما قلل من شأن صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

ما سبب تأخير الاحتلال في اجتياح رفح؟.. حمدان يجيب

نسخة منه للمطبعين.. نتنياهو يرفض قيام "دولة فلسطينية"

قطر تتهم نتنياهو بتأخير صفقة التبادل وإطالة أمد الحرب

صحيفة عبرية: نتنياهو جمد احتلال رفح ومفاوضات تبادل الأسرى!