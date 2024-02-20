نافورة دماء أمام مقر نتنياهو + فيديو

العالم - الإحتلال

وحسب ما ذكرت القناة 12 العبرية على صفحتها على منصة "إكس"، فإن النشطاء المتظاهرون كتبوا على لافتة وضعوها بالقرب من النافورة، الموجودة أمام المقر الرسمي في شارع بلفور: “لقد أُريقت ما يكفي من الدماء.. والصفقة مطروحة على الطاولة".

وأشارت القناة في تقرير لها، إلى أن النشطاء طالبوا نتنياهو بالتوقف عن كفة بن غفير وسلامة الائتلاف الحكومي، عن إنقاذ الأرواح وإعادة الاسرى.

وأمس، تظاهر الآلاف في تل أبيب، للمطالبة برحيل حكومة نتنياهو، وإطلاق سراح الاسرى في قطاع غزة.

واعتقلت شرطة الإحتلال متظاهرين أمام منزل نتنياهو، خلال تظاهرة للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو وعقد صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة.

وتأتي التظاهرات في أعقاب مؤتمر صحفي لرئيس وزراء الاحتلال، أكد فيه مواصلة الحرب وإجراء عملية عسكرية في رفح المكتظة بالنازحين، كما قلل من شأن صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.