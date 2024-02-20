شاهد.. ماذا فعلت القوات اليمنية بطائرة تجسس واثار جنون امريكا؟

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يوم يمني بامتياز، رسمت فيه القوات المسلحة اليمنية صورة النصرة لغزة، عمليات أربع اعلنت عنها القوات اليمنية. كانت آخرها استهداف سفينتين أميركيتين في خليج عدن بصواريخَ بحرية مناسبة، وإصابتهما إصابةَ دقيقةً ومباشرة.

الهجوم سبقه آخر، استهدف سفينة ترفع علم جزر مارشال، وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، التي أوضحت أن الهجوم جاء بطائرة مسيرة في البحر الأحمر شمالي جيبوتي، وأن الهجوم أحدث أضرارا في سطح السفينة، دون إصابات في طاقمها.

سلسلة العمليات اليمنية، بدأتها القوات المسلحة بهجوم صاروخي استهدف سفينة بريطانية في مضيقِ باب المندب، وإصابتها إصابات بالغة، أدت إلى غرقها وفق القوات اليمنية، بعد إجلاء طاقمها بالكامل.

العمليات اليمنية طالت سماء اليمن، واسقطت الطائرة الأميركية المسيرة إم كيو تسعة، العملية كانت ثقيلة في الميزان الأميركي، ما استدعى فتح تحقيق في الحادث وفق مسؤولان أمريكيان.

الأمر لم يقف عند مستوى فتح تحقيق أميركي، بل توسع إلى شن أمريكا وبريطانيا غارات جوية على منطقة الكدن في محافظة الحديدة غربي اليمن، استهدفت مزرعة في المنطقة وفق وسائل إعلامٍ يمنية. غارات سبقتها أخرى مماثلة طالت منطقة الجبانة في الحديدة أيضاً.



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