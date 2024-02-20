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تحدٍّ للشرعية الدولية واستخفاف بالموقف الدولي والأميركي..

أبو ردينة ينتقد تصريحات 'نتنياهو' حول السيطرة الأمنية على الضفة وغزة

أبو ردينة ينتقد تصريحات 'نتنياهو' حول السيطرة الأمنية على الضفة وغزة
الثلاثاء ٢٠ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن تصريحات رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "السيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة"، يعتبر تحدٍّيا للشرعية الدولية وللمبادرة العربية، واستخفافا بالموقف الدولي والأميركي، خاصة أن العالم بأسره يتحدث عن دولة فلسطينية مستقلة ويسعى إلى الاعتراف بها.

العالم - فلسطين المحتلة

وأكد أبو ردينة، أن هذه السياسات الإسرائيلية المرفوضة، لا تجلب الأمن والاستقرار إلى أحد هنا أو في المنطقة، محذرا من استمرار هذا النهج المدمر الذي سيوصل الأمور إلى الانفجار الشامل.

وشدد، على أنه دون وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فإن الموقف الفلسطيني المدعوم عربيا ودوليا، يرفض هذه السياسة الإسرائيلية التي تتحدى العالم وتبقي المنطقة على حافة الهاوية وفوق برميل بارود متفجر.

وقال أبو ردينة، إن على الإدارة الأميركية أن تكون حازمة في تعاملها مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، وأن تجبره على وقف الحرب أولا، لأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني هو خط أحمر تماما كالقدس ومقدساتها.

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