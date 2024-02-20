شاهد.. الاحتلال يتخطى الخطوط الحمراء في صيدا

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واضاف مراسلنا ان قبل قليل قصف الاحتلال اطراف بلدة حولة الشرقية والغربية بعد الغارة التي شنها.

واضوح انه منذ الصباح الباكر الطيران الحربي لم يغب عن سماء المنطقة وكما عاد الطيران الحربي مرة اخرى بعد استقرار الاوضاع الجوية وبدء يحلق بكثافة، مشيرا الى ان اكثر من طائرة مسيرة معادية تحلق في سماء المنطقة وهي تحاول ان تتعمق باتجاه المناطق والبلدات اللبنانية.

واشار الى ان يوم امس شهد تطورا بارزا حيث تجاوز الاحتلال الاسرائيلي الخطوط الحمراء باستهدفه جنوب مدينة صيدا وتحديدا المدينة الصناعية

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