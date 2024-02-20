هنية يترأس وفد حماس في زيارة للقاهرة لبحث وقف العدوان

العالم - فلسطين

وقالت حماس في تصريح مقتضب: إن وفد قيادة الحركة برئاسة هنية سيجري مباحثات مع المسؤولين المصريين حول الأوضاع السياسية والميدانية وسط الحرب العدوانية على غزة والجهود المبذولة لوقف العدوان وإغاثة المواطنين وتحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا دامية على قطاع غزة، أدت إلى أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح و2 مليون نازح وتدمير مئات آلاف الوحدات السكنية.

وتشارك مصر وقطر في مباحثات غير مباشرة بين حماس والاحتلال للتوصل صفقة تبادل أسرى جديدة، وفي حين تطالب حماس بوقف شامل للعدوان يماطل الاحتلال في ذلك.