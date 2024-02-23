مسيرات حاشدة في باكستان نصرة للفلسطينيين وتنديدا بالعدوان

العالم – خاص بالعالم

وقال عبد الباسط ناظم (رئيس منظمة الطلبة المسلمين في إسلام آباد:"الظلم ضد الفلسطينيين مستمر لان بعض حكام دول الخليج الفارسي ودول الطوق لا تضغط اقتصاديا وسياسيا على الكيان الصهيوني، وهذا بمثابة ضوء اخضر لاسرائيل لمواصلة العدوان، لذا نطالب الاردن ومصر والامارات بقطع العلاقات خاصة التبادل التجاري مع اسرائيل بشكل فوري".

وقال احتشام قريشي مواطن باكستاني:"العالم الحر كله يدعم فلسطين ولكن للاسف الخيانة تاتي ممن يروج لنفسه انه حامي العرب والمسلمين، ولكنهم في الواقع يجرمون مواطنيهم اذا دعموا فلسطين ولو بكلمة حق".

ووسط الحلول التي تقترحها بعض الاطراف الداعمة لكيان الاحتلال حول القضية الفلسطينية مثل حل الدولتين... رفض شعبي باكستاني لكل انصاف الحلول.

وقال اياز تشودري وهو ناشط سياسي:"حل الدولتين مرفوض، لان الشعب الفلسطيني يرفضه، والامم المتحدة ضمنت بقرارتها حقوق الشعوب بتحرير اراضيها المحتلة، لذلك على المتخاذلين المطالبين بحل الدولتين من عرب ومسلمين وغربيين ان ينصاعوا لارادة الشعب الفلسطيني، وان لم تحل بالسياسة فالمقاومة الفلسطينية قادرة على استرجاع كل شبر من اراضيها المحتلة ونحن ندعمها بذلك".

وطالب المشاركون امريكا بوقف دعم كيان الاحتلال في عدوانها مؤكدين ان الدول الاسلامية وفي مقدمتها باكستان يجب ان تبدأ بقطع علاقاتها مع واشنطن ان لم تتوقف المجازر الاسرائيلية.

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