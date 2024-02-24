مشروع أنبوب الغاز الإيراني الباكستاني يعود للواجهة بعد15عاما من جديد

العالم – خاص بالعالم

مشروع خط انبوب الغاز الإيراني الباكستاني، يعود بعد خمسة عشر عام للواجهة من جديد، بعد تجميد باكستان لبناء خط انبوب الغاز من جانبها مع ايران نتيجة الضغوط والعقوبات الأجنبية، وبحسب مجلس الوزراء الباكستاني فإن العملية ستقع على مراحل...

وقال ارشد بخاري (خبير بالشؤون الباكستانية:"يمثل هذا المشروع انطلاقة قوية جداً لباكستان وايران معاً في تطوير التعاون الاقتصادي في المنطقة، فأول مرحلة من خط الانابيب ستكون 80 كلم من الحدود الباكستانية الايرانية إلى ميناء غوادر، من المتوقع مع منتصف العام القادم أن يكون المشروع من الجانب الباكستاني جاهز لاستيراد الغاز الايراني".

مكاسب اقتصادية هامة تعوّل عليها باكستان من خلال استيراد الغاز الإيراني ذو الجودة العالية والسعر التنافسي، فماذا يقول الخبراء الباكستانيون ...

وقال قلب علي (خبير بالشؤون الاقتصادية:"أرى أن مشروع الغاز الايراني الباكستاني كفيل بسد الديون الباكستانية خلال عشر سنوات، أولا لأن استكماله يجنب باكستان غرامة عدم انجازه المتوجبة عليها نهاية العام الحالي وقدرها 18 مليار دولار، ثانياً الغاز الايراني سيخلق منافسة قوية وبالتالي تخفيض اسعار الغاز وستوفر باكستان 8 مليار دولار سنوياً، والأهم أن مشروع الغاز سيلحقه مشاريع استيراد الكهرباء وبعده البترول من ايران وهذا هو الاهم".

ويرى مراقبون أن التقارب الإيراني الباكستاني منذ بداية العقد الحالي بات ملفتاً للغاية، على المستويات السياسية والاقتصادية المختلفة، وكما قال وزير الخارجية الباكستاني في اتصال مع نظيره الايراني فإن الجميع في باكستان ينتظر زيارة الرئيس الإيراني إلى باكستان في المستقبل القريب، الأمر الذي يعكس آفاقاً أوسع للعلاقات المشتركة ينوي الجانبان خوضها...

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