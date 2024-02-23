حركة البناء الوطني في الجزائر تنظم مهرجانا دعما لفلسطين

العالم – خاص بالعالم

تلك هي السهام التي تضمنها خطاب رئيس حركة البناء الوطني في الجزائر ضمن مهرجانه الخطابي الذي سبق إفتتاح دورة مجلس شورى الحركة. طوفان الأقصى رفع الغطاء عن كل المتآمرين ،عنوانه النصر عاجلا أو آجلا وتداعياته ستأتي على عروش الكثيرمن أنظمة الذل والعار.



وقال عبدالقادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني:"استنكر بشدة بحركة البناء الوطني ونستهجن الفيديو الامريكي الذي لا يؤلمه الدم الامر الفلسطيني الذي يسيل كل يوم في غزة المحاصرة والنازفة وتكشف زيف الحرية وحقوق الانسان والحق في الحياة وما عداها من القيم الانسانية الزائفة".



نقاش نخبة الحركة تمحور حول التحرشات الإعلامية وبعض التصريحات السياسية الممنهجة ضد الجزائر في محاولة يائسة للضغط عليها وثنيها على التراجع على مواقفها السيادية، والتلويح بضرب أمنها وإستقرارها السياسي من خلال نشر اللأمن في محيطها الجغرافي.

مؤكدين على ضرورة تثمين التلاحم الداخلي ،وصيانة القرار وعدم رهن السيادة الوطنية . خاصة بعد أن أصبحت الجزائر في خط المواجهة المباشرة مع الكيان بفعل الإتفاقيات الأمنية الموقعة بينه وبين المخزن المغربي.

وقال سعيد نفيسي ، نائب رئيس حركة البناء الوطني ونائب برلماني:"تعتبر الجزائر الآن في دائره المقاومة المباشرة بعد ان حط الكيان الصهيوني رحاله في الجارة الغربية والمخزن المغربية والتحالف الاستراتيجي الامني مع الكيان الصهيوني فيصبح الجزائر في دول المواجهة المباشرة مع الكيان الصهيوني".



في الجانب الداخلي أكدت قيادات الحركة على إلتزامها بالشرعية الدستورية والمؤسساتية مفندة بعض الأخبار المتداولة على أن الحركة تعمل على تأجيل الإنتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها في ديسمبر المقبل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...